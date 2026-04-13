Диетолог Лебедева указала на скрытые опасности «здоровых» десертов

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева предостерегла от излишнего доверия к маркировкам «здоровый», «ПП» и «без сахара» на десертах. Об этом сообщила «Газета.ru» .

По словам диетолога, такие лакомства могут оказаться весьма калорийными и не способствовать контролю веса. Особенно осторожными следует быть со смузи-боулами.

«Смузи-боулы с ягодами, фруктами и гранолой выглядят аппетитно, однако порция часто содержит 50–70 граммов фруктового сахара. Добавленные топпинги и гранола увеличивают калорийность до 400–500 ккал», — предупредила врач.

Творожные чизкейки, которые позиционируются как безопасная альтернатива привычным лакомствам, также попали под пристальное внимание эксперта. Она подчеркнула, что сахарозаменители и жирные сливочные компоненты в их составе могут провоцировать резкие скачки инсулина и вызывать дискомфорт в работе желудочно-кишечного тракта, добавили «Известия».