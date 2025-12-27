Диетолог Лебедева связала переедание мандаринов с нагрузкой на поджелудочную

Злоупотребление мандаринами может нанести ущерб организму, спровоцировав желудочно-кишечные расстройства, аллергические реакции, прибавку в весе и разрушение зубной эмали. Об этом рассказала диетолог Анастасия Лебедева в беседе с RT .

По словам врача, мандарины, несмотря на высокое содержание жидкости и микроэлементов, не способны обеспечить достаточное количество важнейших нутриентов, таких как белки, жиры, витамины группы B, железо и кальций.

«Недостаток белка может вызвать слабость мышц, снижение иммунной защиты и быструю утомляемость. Отсутствие жиров влияет на усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K», — предупредила медик.

Она также отметила, что избыток фруктов в меню перегружает желудок и поджелудочную железу, увеличивая концентрацию сахаров и органических кислот, что негативно отражается на общем самочувствии, добавил «Взгляд».