Диетолог Лебедева рекомендовала прогулку для борьбы с сонливостью после обеда

По ее словам, после приема пищи организм направляет кровь к желудку и кишечнику, усиливая работу пищеварительной системы.

«Мозг и мышцы получают меньше кислорода и питательных веществ, что вызывает чувство усталости. Углеводы (особенно быстрые — сладости, белый хлеб, макароны) резко повышают уровень сахара в крови», — отметила врач.

Диетолог рекомендовала выбирать легкие блюда с белком, клетчаткой и сложными углеводами, избегать переедания и сократить потребление быстрых углеводов и сладкого. Кроме того, Лебедева рекомендовала прогуляться после обеда, так как активность способствует улучшению пищеварения и кровообращения.