Диетолог Лебедева рекомендовала есть кулич в первой половине дня
Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева поделилась рекомендациями относительно потребления кулича. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, для здорового человека, который придерживается умеренного рациона, безопасной порцией можно считать 100–150 граммов кулича в день. Это примерно один средний кусок, который не приведет к набору веса, если вписывается в общую калорийность рациона.
Эксперт подчеркнула несколько важных моментов. Так, продукт стоит включать в меню в первой половине дня, чтобы организм эффективнее справился с углеводной нагрузкой. Кроме того, не следует сочетать кулич с другими сладкими продуктами в тот же день.