Диетолог Лебедева рассказала, что завтрак запускает метаболизм и снижает риск переедания в течение дня

Пропуск завтрака может негативно сказаться на здоровье. Утренний прием пищи помогает организму восстановиться после ночного сна, активизировать обмен веществ и настроить биологические часы. Об этом сообщила Life.ru доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Как отметила специалист, если завтрак отсутствует, соляная кислота, выработанная во время сна, начинает воздействовать на слизистую оболочку желудка, что может вызвать резь, изжогу и боли, написала «Газета.Ru».

Питательный завтрак, содержащий белки, жиры и углеводы, помогает регулировать чувство голода в течение дня. По словам Лебедевой, большое количество белка на завтрак поможет подавить выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода.

Особенно полезны для утреннего приема пищи молочные каши, куриные яйца, цельнозерновой хлеб, йогурт, фрукты и орехи. Для улучшения пищеварения рекомендуется выпивать стакан воды за 20–30 минут до еды.

Отсутствие завтрака может привести к перееданию днем, увеличивая общее количество потребляемых калорий на 20–30%, что способствует развитию ожирения, подчеркнула диетолог.