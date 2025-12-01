Диетолог Лебедева призвала отказаться от солений при проблемах с ЖКТ

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева посоветовала людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта исключить из рациона все виды солений. Об этом сообщил Life.ru .

По словам эксперта, особенно осторожно нужно быть в период обострения гастрита, панкреатита, язвенной болезни и дуоденита. В это время стоит полностью отказаться от солений, а также от острой, копченой и жареной пищи, поскольку они негативно влияют на слизистую оболочку органов.

Для здоровых людей употребление солений допустимо не чаще двух-трех раз в неделю в качестве дополнения к основному блюду. Рекомендуемая норма — не более одного-двух средних овощей в день.