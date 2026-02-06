Диетолог Лебедева предупредила, что частое употребление блинов может навредить здоровью

Блины, которые часто украшают праздничные столы в России, могут стать проблемой для здоровья, если употреблять их каждый день. Диетолог, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасии Лебедевой предостерегла от возможных последствий такого рациона, сообщил сайт Рeterburg2.ru .

По мнению эксперта, ежедневное употребление блинов создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и может нарушить обмен веществ. Диетолог отметила, что сами по себе блины не опасны, если есть их время от времени. Однако постоянное присутствие этого блюда в рационе приводит к скачкам уровня сахара в крови и увеличению выработки инсулина, что со временем может спровоцировать развитие инсулинорезистентности и набор лишнего веса.

Кроме того, если блины становятся основой рациона, организм начинает испытывать нехватку витаминов группы B, железа, магния и клетчатки. Это отражается на уровне энергии, работе кишечника и состоянии кожи. В результате человек может ощущать постоянную усталость, а пищеварение становится менее эффективным.

Способ приготовления также важен. Жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность блюда и способствует образованию вредных соединений — продуктов окисления жиров. При регулярном поступлении они перегружают печень и сердечно-сосудистую систему.

Люди с чувствительным пищеварением могут столкнуться с тяжестью, вздутием и изжогой из-за рафинированной муки и жирных компонентов в составе блинов. Для тех, кто страдает гастритом или проблемами с желчевыводящими путями, ежедневное употребление блинов может привести к обострению хронических заболеваний, подчеркнула Лебедева.