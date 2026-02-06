Диетолог Лебедева предупредила, что частое употребление блинов может навредить здоровью
Блины, которые часто украшают праздничные столы в России, могут стать проблемой для здоровья, если употреблять их каждый день. Диетолог, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасии Лебедевой предостерегла от возможных последствий такого рациона, сообщил сайт Рeterburg2.ru.
По мнению эксперта, ежедневное употребление блинов создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и может нарушить обмен веществ. Диетолог отметила, что сами по себе блины не опасны, если есть их время от времени. Однако постоянное присутствие этого блюда в рационе приводит к скачкам уровня сахара в крови и увеличению выработки инсулина, что со временем может спровоцировать развитие инсулинорезистентности и набор лишнего веса.
Кроме того, если блины становятся основой рациона, организм начинает испытывать нехватку витаминов группы B, железа, магния и клетчатки. Это отражается на уровне энергии, работе кишечника и состоянии кожи. В результате человек может ощущать постоянную усталость, а пищеварение становится менее эффективным.
Способ приготовления также важен. Жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность блюда и способствует образованию вредных соединений — продуктов окисления жиров. При регулярном поступлении они перегружают печень и сердечно-сосудистую систему.
Люди с чувствительным пищеварением могут столкнуться с тяжестью, вздутием и изжогой из-за рафинированной муки и жирных компонентов в составе блинов. Для тех, кто страдает гастритом или проблемами с желчевыводящими путями, ежедневное употребление блинов может привести к обострению хронических заболеваний, подчеркнула Лебедева.