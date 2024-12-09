Диетолог Лебедева посоветовала перекусить перед основным застольем в новогоднюю ночь

Чтобы в новогоднюю ночь избежать переедания, нужно немного перекусить перед основным застольем легкими блюдами. Такой совет в беседе с RT дала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Она также рекомендовала формировать меню для новогоднего стола из более легких блюд. В частности, приготовить салаты с зеленью, орехами и сезонными овощами, например, со свеклой и шпинатом. В качестве главного блюда можно приготовить рыбу.

Наконец, жирные и кремовые десерты стоит заменить на фруктовые нарезки или салаты, также подойдут варианты с добавлением меда, подытожила диетолог.