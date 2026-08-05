Диетолог Лебедева отметила, что основу меню в жару должны составлять овощи с высоким содержанием воды

По словам эксперта, основу меню должны составлять овощи с высоким содержанием воды, например, огурцы, сельдерей и шпинат. Также полезны белая рыба, морепродукты и яйца. Диетолог рекомендует включить в рацион кисломолочные продукты для поддержки микрофлоры и цельнозерновые крупы в холодном виде, написали «Известия».

Лебедева предупреждает, что в жару не стоит употреблять красное жареное мясо, фастфуд, блюда с майонезом и сливочными соусами. Избыточно соленые продукты и салаты длительного хранения также попадают в стоп-лист, как и кондитерские изделия с кремом и дрожжевая выпечка.

Врач развеяла миф о пользе ледяных напитков, посоветовав пить воду комнатной температуры. Она отметила, что горячий чай помогает охладиться за счет стимуляции потоотделения, но лучше выбирать прохладные напитки. Важно пить воду равномерно и небольшими глотками в течение всего дня.