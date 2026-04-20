Диетолог Лебедева отметила, что чрезмерное употребление фитнес-батончиков негативно влияет на метаболизм и состояние ЖКТ

В последнее время на рынке появилось много продуктов для перекусов, которые позиционируются как полезные для здоровья. Однако доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с «Газетой.Ru» предостерегла от чрезмерного употребления таких товаров, как фитнес-батончики и гранола.

По словам эксперта, протеиновые батончики могут быть сделаны на основе соевого, молочного или яичного белка. Молочный и яичный белки считаются более дорогими и полезными. Такие перекусы помогают насытиться на несколько часов и не переборщить с жирами и простыми углеводами. Однако важно помнить, что продукты с повышенным содержанием белка должны лишь дополнять основной рацион.

Лебедева подчеркнула, что полная замена обычных продуктов на функциональные может привести к избытку белка в организме, что создаст дополнительную нагрузку на сердце, почки и желудочно-кишечный тракт. Кроме того, перекусы часто содержат подсластители, такие как изомальтоолигосахарид, сукралоза, стевия и эритрит, которые при чрезмерном употреблении могут вызвать излишний инсулиновый отклик и негативно повлиять на метаболизм и состояние ЖКТ.

«Регулярное употребление таких компонентов может привести к увеличению калорийности рациона, набору веса, негативному влиянию на метаболизм и состояние ЖКТ», — отметила диетолог.