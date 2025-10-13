Диетолог Лазуренко сообщила, что здоровье сердца зависит от уровня витамина D

Как пояснила врач, при снижении уровня витамина D кальций может выходить из костей, особенно при наличии заболеваний. Кроме того, витамин D оказывает влияние и другие системы организма.

«Любая клетка плохо себя чувствует без участия этого витамина. Костная ткань, опорно-двигательный аппарат, суставные связки, сердечно-сосудистая система зависят от витамина D. При наличии любых заболеваний с сердечно-сосудистой системой витамин D нужен в достаточном количестве», — пояснила медик.

По ее словам, нутриент важен для иммунной системы и состояния кожи, ногтей, волос, зрения и формирования половых гормонов. К основным пищевым источникам Лазуренко отнесла рыбу и печень трески.