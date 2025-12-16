Диетолог Лазуренко призвала ограничить потребление мандаринов до 300 граммов в день

Врач-диетолог Наталья Лазуренко сообщила, что Употребление мандаринов в больших количествах может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Лазуренко в разговоре с ИА НСН .

«Как правило, под Новый год россияне едят не по одному мандарину, а килограммами. Вопрос заключается в том, насколько поджелудочная железа, ее ферменты и ее гормон инсулин способы воспринимать такой выраженный объем», — цитирует доктора сайт RT.

Лазуренко рекомендовала ограничить потребление мандаринов до 300 граммов в день при отсутствии противопоказаний.

Кроме того, врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух из лаборатории «Гемотест» в беседе с РИАМО подчеркнула, что крепкий чай является биологически активным напитком, влияние которого на здоровье человека неоднозначно и зависит от индивидуальных особенностей организма.