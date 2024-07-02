Диетолог Лазуренко предупредила, что черная смородина может спровоцировать образование камней в почках

Врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с изданием «Страсти» рассказала, что, несмотря на всю пользу черной смородины, эта ягода может спровоцировать образование камней в почках.

Дело в том, что в черной смородине содержатся оксалаты, которые образовывают кристаллы в почках или мочевыводящих путях. Людям с камнями в почках, и тем, кто страдает подагрой, рекомендуется ограничить употребление этой ягоды.

Кроме того, Лазуренко отметила, что пациентам с аллергией на ягоды и фрукты из семейства розоцветных также следует быть осторожными при употреблении черной смородины.