Диетолог Лазуренко посоветовала покупать сезонные яблоки при страхе «лишней химии»

Некоторые считают, что червивые яблоки полезнее магазинных, так как они не подвергались серьезной химической обработке. В беседе с «Ридусом» свое мнение высказала диетолог и терапевт Наталья Лазуренко.

По ее словам, в первом случае в организм могут попасть болезнетворные микробы. Риски значительно снижаются, если сорвать плод с дерева на своем участке, отметила медик.

Тем, кто опасается «лишней химии», врач посоветовала приобретать сезонные фрукты. Неизвестно, чем обрабатывались яблоки из «непонятных стран», пояснила диетолог.

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