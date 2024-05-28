Диетолог Лазуренко напомнила, что быстрое похудение приводит к обратному эффекту

Попытка сбросить много килограммов за короткий срок и похудеть к лету может увенчаться успехом, но вес очень быстро вернется. Об этом News.ru рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

Она объяснила, что не существует способа в короткие сроки сбросить вес без вреда для организма. В любом случае такая нездоровая потеря даже лишних килограммов вызовет стресс.

«Для людей, которые хотят быстро снизить вес, диета — это ограничение, которое приводит к быстрому эффекту, они считают, что вес больше не вернется. Однако это распространенная ошибка», — объяснила врач.

Она добавила, что нужно избегать метаболических качелей. Вес должен уходить постепенно, только тогда результат задержится.