Диетолог Лазуренко: деликатесный трубач не рекомендуется долго варить, иначе мясо станет резиновым

Диетолог Наталья Лазуренко в беседе с изданием NEWS.ru озвучила правило приготовления деликатесного трубача. По словам специалиста, моллюска не рекомендуется долго варить, иначе мясо потеряет свои органолептические свойства и станет резиновым.

Она также предупредила, что у некоторых людей существует индивидуальная непереносимость продукта.

«Если у человека есть какие-то специфические истории на подобные продукты, то однозначно стоит внимательно относиться к введению в рацион, тем более при первом употреблении», — сказала Лазуренко.

В заключение иетолог отметила, что по вкусу трубач напоминает рапана или осьминога.