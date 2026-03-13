Диетолог Кучина подчеркнула, что отказ от овощей и фруктов может привести к дисбиозу и запорам

В последнее время в интернете стали популярны опасные пищевые тренды, такие как «львиная диета», которая включает в себя только мясо и животные жиры, а также многодневное голодание. Эксперты проанализировали возможные последствия для здоровья от таких экспериментов. Диетолог Анна Кучина в беседе с «Пятым каналом» отметила, что отказ от овощей и фруктов может привести к дисбиозу, запорам и даже кровотечениям.

Люди с подагрой рискуют столкнуться с обострением заболевания. Гастроэнтеролог Сергей Вялов подчеркнул, что чрезмерное потребление сливочного масла может вызвать резкое повышение уровня триглицеридов и негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы, написал aif.ru.

Голодание также представляет серьезную опасность. По словам Кучиной, дефицит электролитов может нарушить сердечный ритм, а замедление метаболизма часто приводит к быстрому возврату потерянного веса. У женщин могут возникнуть проблемы с гормональным фоном, сбой менструального цикла и даже бесплодие.

Певица Алсу поделилась своим опытом и предостерегла от экстремальных диет, отметив, что похудение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Она рекомендует проверять уровень гормонов, заниматься спортом и обеспечивать полноценный сон.

Врачи настаивают на том, что нельзя исключать целые группы продуктов из рациона. Недостаток молочных продуктов увеличивает риск дефицита кальция, а отсутствие жиров негативно сказывается на состоянии кожи и слизистых оболочек. Основное правило здорового похудения — не превышать суточный объем пищи в 1200–1500 граммов и поддерживать баланс питательных веществ. При необходимости следует обратиться за помощью к диетологу.