Диетолог Круглова: восковая пленка на яблоках зачастую является природной обработкой

Диетолог Наталья Круглова развеяла миф о вреде защитной восковой пленки на яблоках. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам врача, в большинстве случаев данное покрытие — своеобразная природная обработка. Медик посоветовала обратить внимание на фрукты, которые растут в садах. На них тоже можно заметить гладкий слой.

«Что касается покрытых пленкой яблок, которые рассчитаны на долгое хранение, — это, как правило, просто специально выведенные сорта», — добавила Круглова.

Такие виды, пояснила эксперт, хорошо переносят транспортировку и долго хранятся на складе.