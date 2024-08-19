Диетолог Круглова указала на отсутствие разницы в пользе красных и зеленых яблок

Яблоки любого цвета и сорта положительно влияют на организм. Существенной разницы в пользе красных и зеленых плодов нет. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам медика, оттенки кожуры — это пигменты, которые относятся к антиоксидантам.

«Поэтому здорово, если в рационе будут и красные, и зеленые яблоки», — отметила врач.

Она также напомнила, что данные фрукты являются отличным источником витамина C, пищевых волокон, калия и органических кислот.