Диетолог Круглова указала на опасность непастеризованной черной икры для беременных

Черная икра — не только символ роскоши, но и ценный источник полезных веществ. Однако будущим мамам стоит с осторожностью включать ее в свой рацион. Ura.ru обсудило этот вопрос с врачом-диетологом Натальей Кругловой.

Черная икра содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для развития центральной нервной системы и органов зрения ребенка. Кроме того, в ней много аминокислот, витаминов A, D и B12, а также магния.

Однако непастеризованный продукт может представлять опасность для беременных женщин. Главная угроза — бактериальные заражения, например листериоз, который несет серьезные риски для развития плода, предупредила медик.