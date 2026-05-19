Диетолог Круглова разъяснила спорные рекомендации по здоровому образу жизни

В апреле 2026 года в России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни для медицинских организаций. Документ содержит советы по питанию, физической активности и сну. Однако некоторые рекомендации вызывают вопросы. Вместе с врачом-диетологом Натальей Кругловой URA.RU разобрался, насколько эти советы обоснованы.

Одна из рекомендаций — завтракать в течение часа после пробуждения. Диетолог считает, что это скорее рекомендация, чем строгое правило.

«Ориентироваться во времени приема пищи стоит, опираясь на собственное ощущение голода», — объясняет врач-диетолог. Однако она признает, что если ужин был сбалансированным и сон полноценным, то утром обычно возникает чувство голода.

Еще одна рекомендация — отказаться от кофеина после 14:00. Круглова призывает учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину.

«Если после чашки кофе вы чувствуете прилив сил и бодрость, рационально использовать его в первой половине дня», — отметила диетолог.

Она советует обращать внимание на качество сна и при необходимости смещать время употребления кофе на первую половину дня. Рекомендации также касаются употребления алкоголя перед сном. Поэтому целесообразно после употребления алкоголя не ложиться спать сразу, а выждать некоторое время.