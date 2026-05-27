Диетолог Круглова предупредила, что снэки, фастфуд и сладкие продукты наиболее опасны для кишечника в жару

Жаркая погода летом может негативно сказаться на работе кишечника. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала URA.RU , как правильно питаться в жару и какие продукты могут привести к проблемам с пищеварением.

По словам эксперта, в жаркую погоду организм теряет много жидкости с потом, и если человек не восполняет водный баланс, это может привести к запорам. Отсутствие аппетита в жару также негативно сказывается на работе кишечника, так как снижается желание есть полноценную пищу, содержащую пищевые волокна и микроэлементы.

Диетолог отметила, что летом многие отказываются от полноценных приемов пищи в пользу перекусов, что может привести к запорам. Наиболее опасными для работы кишечника в этом случае являются снэки, фастфуд, сладкие продукты, напитки с сахаром, жирные и жареные блюда. Некоторые фрукты, такие как незрелые бананы, айва и вяжущие сорта хурмы, также могут влиять на возникновение запоров.

Чтобы избежать проблем с кишечником, врач рекомендует добавлять в рацион достаточное количество пищевых волокон.

«В первую очередь это овощи и фрукты, листовая зелень, ягоды, грибы. Они содержат пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и его стимуляции», — уточнила эксперт.

Также полезно употреблять ферментированные продукты, такие как кисломолочные изделия и квашеные овощи. Для профилактики запоров важно пить достаточное количество жидкости — 30–40 миллилитров на каждый килограмм массы тела в день. Это не только вода, но и напитки без добавления сахара и кофеина.