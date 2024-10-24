Диетолог Круглова предложила добавлять к омлету овощи и цельнозерновой хлеб

Сбалансированный и сытный завтрак — залог продуктивного и энергичного дня. Достаточное количество белка обеспечит омлет, однако и это блюда можно разнообразить, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с радио Sputnik.
Увеличить пищевую ценность омлета помогут любые овощи. Источником сложных углеводов могут стать два ломтика цельнозернового хлеба или зерновой гарнир.
Однако спортсменам, подросткам и пожилым людям необходимо употреблять больше белка. Решить этот вопрос можно, добавив к завтраку филе курицы или индейки, а также ломтики рыбы. Такая пища обеспечит организм длительным и полезным насыщением, резюмировала специалист.
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