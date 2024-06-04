Диетолог Круглова посоветовала в жару есть больше белка и не забывать про воду

Чтобы легче переносить жару, нужно пить больше воды и пересмотреть свой рацион. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

По ее словам, не стоит перегружать организм тяжелой пищей. Напротив, нужно помочь ему справиться с высокими температурами. А для этого стоит сделать акцент на белковой пище и овощах.

«Не стоит забывать о мясных продуктах, белковых: мясо птицы, рыба, молочные продукты», — объяснила врач.

Она добавила, что крайне важно пить именно простую воду. Если очень хочется, то можно добавить в нее мяту. А вот от алкоголя в жару Круглова посоветовала отказаться, добавили «Известия».

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