Диетолог Круглова посоветовала пожилым супругам оберегать друг друга от импульсивных покупок блюд

Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с RuNews24.ru рассказала о правилах, которые помогут пожилым супругам придерживаться здорового образа жизни. По ее словам, пара может не только мотивировать друг друга на занятия спортом, но и выстраивать правильные пищевые привычки.

Стоит обратить внимание на такие виды спорта как плавание, ходьба или легкий бег. При этом не нужно забывать о состоянии мышечной массы, сохранить которую помогают силовые упражнения и большое количество белка в рационе, написал сайт «Аргументы и факты».

Что касается питания, Круглова призвала не только поддерживать друг друга в формировании рациона, но и оберегать от импульсивных покупок блюд. Людям в пожилом возрасте необходимо ежедневно употреблять в пищу цельнозерновые и белковые продукты, а также фрукты и овощи.