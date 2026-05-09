Диетолог Круглова отметила пользу употребления сыра перед сном

Сыр — ценный молочный продукт, который может надолго обеспечить чувство сытости и быть полезным при диете. Подробнее рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с Ura.ru .

По врача, употребление сыра перед сном может быть полезным, так как этот продукт является источником аминокислоты триптофана. Триптофан — это предшественник серотонина, который затем превращается в мелатонин. Мелатонин регулирует циркадные ритмы и способствует более быстрому засыпанию.

Однако есть сыр перед сном не рекомендуется людям с заболеваниями пищеварительной системы, такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. В этом случае важно принимать пищу за 1–1,5 часа до сна.