Диетолог Круглова: отказ от алкоголя и снеков поможет не набрать вес за зиму

Для многих россиян достаточно актуальна проблема набора лишнего веса в осенний и зимний периоды. Как избежать неприятных последствий холодов, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с Ura.ru.
Врач посоветовала исключить из рациона сладости и снеки. Фрукты, овощи и молочные продукты помогут сделать перекусы более полезными. Эксперт рекомендовала обратить внимание на цитрусовые, груши, яблоки и замороженные ягоды.
По словам специалиста, возможная причина прибавки в весе — употребление спиртного, которое отличается высокой калорийностью. Кроме того, лучше отказаться от алкоголя, так как он способен усиливать аппетит.
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