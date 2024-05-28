Диетолог Красикова рассказала, что недобор веса у взрослых людей влияет на ослабление иммунитета
Практически всем известно, что избыточный вес крайне вреден для здоровья, при этом многие забывают, что недостаток массы тела тоже провоцирует ряд проблем. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала врач-терапевт цифровой клиники ВСК, диетолог Алина Красикова.
Она объяснила, что, в первую очередь, не недоборе веса страдает иммунная система. По этой причине человек становится более болезненным, легче подхватывает вирусы и инфекции.
Кроме того, при недостатке массы тела страдают кости, они становятся более хрупкими. Поэтому очень важно сбалансировать рацион и добрать необходимый вес.
«Калории важно выбирать из полезных источников, а не из фастфуда, сладостей и переработанных продуктов. Рекомендуется есть пять-шесть раз в день, включая основные блюда и перекусы», — отметила Красикова.
Как добавил RT, все измнения в рационе и новую диету лучше согласовать со специалистом.