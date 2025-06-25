Диетолог Козловская предупредила о преобладании жирной пищи на шведских столах

Диетолог Елена Козловская из сети «Клиники Фомина» в Перми поделилась со Здоровьем Mail опасностями, связанными с посещением шведских столов.

Первое, на что следует обратить внимание, — это риск переедания. Широкий выбор блюд стимулирует аппетит, и гости могут злоупотреблять пищей, что приводит к нарушениям пищеварения. Диетолог советует быть аккуратными с размерами порций и умеренно пробовать разнообразные блюда.

Второе — высокая калорийность предлагаемых блюд. На шведских столах часто преобладает жирная и высококалорийная пища, которая может негативно сказаться на фигуре и здоровье. Врач рекомендует отдавать предпочтение легким блюдам, фруктам и овощам.

Третья опасность — возможность пищевого отравления. Недостаточная обработка и неправильное хранение продуктов могут привести к интоксикации организма. Следует обращать внимание на качество продуктов и избегать блюд, вызывающих сомнения.