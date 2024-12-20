Диетолог Кованова: здоровому человеку можно съедать 20–30 граммов майонеза в день

Майонез — продукт, который следует ограничивать в своем рационе. О составе этого соуса рассказала диетолог и нутрициолог София Кованова в интервью aif.ru.

По словам эксперта, майонез содержит много трансжиров, холестерина, жирорастворимых витаминов и витаминов группы В. Несмотря на это, соус может быть полезен для тех, кто не ест сыр, говядину или яйца, поскольку в нём содержатся витамины Е и К, а также омеги 3-6-9. Эти вещества положительно влияют на состояние кожи, сердца и гормональный статус.

Кованова отметила, что здоровому человеку можно съедать 20–30 граммов майонеза в день, что соответствует одной столовой или двум чайным ложкам. Чтобы не превышать эту норму и не перегружать пищеварительную систему, диетолог предложила заменить майонез в любимых салатах йогуртом.