Диетолог Кованова указала на риски злоупотребления протеиновыми батончиками

Диетолог-нутрициолог София Кованова предупредила aif.ru о возможных негативных последствиях для здоровья при регулярном употреблении протеиновых батончиков. Среди рисков — вздутие и воспаление в кишечнике.

Эксперт отметила, что частое употребление протеиновых батончиков может привести к нарушению чувства насыщения. «Ультраобработанная текстура требует меньше жевания, а значит, хуже активирует механизмы насыщения, поэтому мозг "не засчитывает" батончик как полноценную еду», — пояснила Кованова.

Кроме того, регулярное поступление полиолов, эмульгаторов и изолятов может изменить микробиоту кишечника и усилить низкоуровневое воспаление. Также может возникать вздутие из-за подсластителей в составе.

Кованова подчеркнула, что не все то, что написано на упаковке, является правдой. Она рекомендует употреблять не более одного батончика в день в качестве перекуса, но не в качестве замены полноценному приему пищи.

Говоря о батончиках из орехов и мюсли, диетолог отметила, что они в основном содержат лишь жиры. «Нередко по калорийности эти 50 грамм батончика — как полноценный прием пищи», — уточнила эксперт.

Кованова рекомендовала воздержаться от употребления протеиновых батончиков людям с проблемами ЖКТ, аллергией на молочный белок, инсулинорезистентностью и непереносимостью подсластителей.