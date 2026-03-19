Диетолог Кованова рекомендовала включить в весенний рацион редис, редьку и раннюю зелень

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru поделилась советами по составлению полезного рациона в весенний период. Она обратила внимание на то, что весной часто наблюдается упадок сил из-за легкого дефицита витамина D, железа, витаминов группы B и магния.

Кованова рекомендовала добавить в рацион раннюю зелень: шпинат, рукколу, зеленый лук. Эти продукты являются хорошим источником фолатов, витамина C и антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и обмен веществ. Редис и редька, по ее словам, стимулируют пищеварение, но их употребление должно быть умеренным для людей с заболеваниями ЖКТ.

Кроме того, весной полезно включить в рацион капусту, которая является источником витамина С, клетчатки и витамина К.