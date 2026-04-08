Диетолог Кованова рекомендовала есть печенье не чаще раза в месяц

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова поделилась рекомендациями относительно употребления печенья. Об этом сообщил aif.ru .

По словам врача, предпочтение следует отдавать продукту с коротким сроком хранения и избегать слишком дешевых вариантов.

«Основной потребитель печенья — это дети и взрослые люди, которые приукрашивают им чайную церемонию. Вот им вообще стоит отказаться от печенья», — отметила медик.

Она посоветовала включать лакомство в рацион не чаще раза в месяц, ограничивая потребление тремя-четырьмя штуками, добавил RT.