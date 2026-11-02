Диетолог Кованова развеяла миф о рекордном содержании йода в фейхоа

В день рекомендуется съедать не более 100 граммов спелой части фейхоа. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог София Кованова.

Специалист опровергла популярный миф о том, что фейхоа помогает полностью закрыть суточный дефицит йода. В ягоде содержится лишь 0,13 микрограмма этого элемента при суточной норме для взрослого человека в 150 микрограммов.

Эксперт также предостерегла от злоупотребления джемами, сиропами и вареньем из фейхоа из-за высокого содержания сахара и напомнила, что кислая ягода может спровоцировать индивидуальную реакцию организма.

Вместе с тем фейхоа укрепляет иммунитет благодаря витамину С и антиоксидантам, поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, а также помогает в профилактике анемии за счет витаминов группы B, железа и фолиевой кислоты.