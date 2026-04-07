Диетолог Кованова предупредила о вреде печенья для некоторых людей

Печенье — это высококалорийный продукт, который может негативно сказаться на здоровье при частом употреблении. Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в интервью aif.ru рассказала, кому следует исключить печенье из рациона.

Эксперт отметила, что если очень хочется съесть печенье, то лучше выбирать тот продукт, срок хранения которого не превышает двух недель. Кроме того, не стоит покупать слишком дешевое печенье, так как в нем могут содержаться вредные вещества.

Кованова подчеркнула, что для экономии в дешевое печенье добавляют щелочные вещества, которые могут вызывать воспаление в организме, отеки и разрушение клеточных мембран.

«По внешности человека обычно сразу видно, что он злоупотребляет печеньем или похожими продуктами», — пояснила специалист.

Диетолог рекомендовала не давать печенье детям, а взрослым есть не чаще раза в месяц и всего по три-четыре штуки.