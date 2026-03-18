Диетолог Кованова предупредила, что пить кофе натощак можно только при отсутствии проблем с ЖКТ

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с сайтом aif.ru поделилась рекомендациями по употреблению кофе в утренние часы. Она подчеркнула, что первая чашка кофе может быть полезна, но не всем стоит пить ее натощак.

Кованова отметила, что суточная норма кофе должна составлять не более 300–400 миллилитров, чтобы избежать повышения тревожности.

«Кофе можно пить натощак, если нет гастрита, рефлюкса или повышенной кислотности», — объяснила диетолог.

Если у человека есть подобные проблемы, то кислые напитки, включая кофе, не подойдут. Лучше всего пить кофе после завтрака или вместе с ним.

Кроме того, диетолог рекомендовала употреблять последнюю чашку кофе минимум за шесть часов до сна.