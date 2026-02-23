Диетолог Кованова посоветовала при похудении употреблять легкие овощные или бобовые супы

Диетолог Софья Кованова в беседе с aif.ru объяснила, что супы не считаются обязательным элементом здорового рациона, если меню содержит достаточно воды, клетчатки и белка.

Тем не менее для желающих похудеть легкие овощные или бобовые супы (например, чечевичный, минестроне или куриный с овощами) могут быть полезны. Они создают чувство насыщения, помогают контролировать вес и уменьшают нагрузку на пищеварительную систему, привел слова специалиста сайт MK.RU.

Также эксперт отметила, что супы становятся эффективным инструментом для восполнения дефицита необходимых элементов и мягкой поддержки желудочно-кишечного тракта в случае их нехватки в рационе.