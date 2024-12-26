Диетолог Кованова посоветовала есть зеленые овощи после новогодней ночи

После новогодней ночи на столе должны быть зеленые овощи и белое мясо или рыба. А вот доедать оставшиеся с праздничного стола блюда не стоит. Об этом рассказала сайту «Аргументы и факты» диетолог, нутрициолог София Кованова.

Эксперт подчеркнула, что проводить разгрузку на следующий день после новогодней ночи бессмысленно. Организм не использует запасы энергии, а расходует ту еду, которую человек съел накануне вечером.

Если произошло переедание, то лучше расслабиться, успокоиться и наладить правильный режим питания на следующий день. Диетолог отметила, что попытка избавиться от съеденного в новогоднюю ночь не принесет пользы, а наоборот может закрепить привычки к перееданию и ухудшить общее самочувствие.

Для снятия интоксикации можно воспользоваться сорбентами.