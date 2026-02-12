Диетолог Кованова отметила, что в кожуре яблок содержится большое количество клетчатки

Кожура яблок содержит значительное количество клетчатки, что делает ее полезной для здоровья. Однако, по словам диетолога и нутрициолога Софии Ковановой, в некоторых случаях употребление неочищенных яблок может негативно сказаться на организме, сообщил сайт aif.ru .

«В кожуре яблок содержится большая часть клетчатки — до 50% от всего яблока, а это снижает уровень сахара в крови. Поэтому при хорошей и тщательной обработке яблоки с кожурой можно всем — и детям, и взрослым», — подчеркнула специалист.

Тем не менее неправильная обработка фруктов может привести к нежелательным последствиям. Например, людям с чувствительным кишечником лучше запекать яблоки с кожурой или снимать ее.

Кроме того, качество самого плода и метод его обработки перед употреблением также имеют значение. Если кожура толстая и блестящая, вероятно, ее обработали воском, который не удалится после обычного ополаскивания водой, добавила Кованова.