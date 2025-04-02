Диетолог Кованова: длительное употребление слабительных может отразиться на кишечнике

Частое использование слабительных средств может вызвать проблемы с регулярностью стула или его задержку, а на восстановление работы кишечника потребуется от недели до двух. Об этом в интервью aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

Эксперт подчеркнула, что применять слабительные препараты необходимо исключительно по медицинским показаниям — при заболеваниях, после операций и в случаях, когда человек не способен самостоятельно опорожнять кишечник.

«Во всех остальных ситуациях стул должен быть регулярным без приема слабительных», — пояснила специалист.

Диетолог также отметила, что потеря веса после употребления слабительных обусловлена в основном выведением воды и содержимого кишечника. Это не должно превышать пяти килограммов.

Кованова предупредила, что длительное употребление слабительных препаратов может привести к нарушению функций кишечника и даже к неконтролируемому выделению кала.