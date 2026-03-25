Диетолог Ковалева рассказала, почему яичница может быть полезным началом дня

Врач-эндокринолог, диетолог из Ecofamily Clinic Наталья Ковалева в интервью для «Здоровья Mail» поделилась, почему яичница может быть полезным началом дня и как ее правильно готовить.

По словам специалиста, нутрициологи советуют употреблять один-два яйца в день. Одно куриное яйцо обеспечивает значительное количество питательных веществ: 10% суточной нормы белка; 7% потребности в жирах; более 50% необходимого количества фосфолипидов, включая лецитин; от 5% до 100% суточной нормы различных витаминов; 15–20% потребности в йоде; 8–10% нормы цинка и меди; до 50% суточной потребности в селене.

Яичница сохраняет все ценные свойства яиц, особенно если ее приготовить правильно. Вот несколько причин включить ее в рацион:

Источник высококачественного белка. Яйца содержат все незаменимые аминокислоты, белок из них легко усваивается и помогает поддерживать мышечную массу. Богатый витаминный состав. В яйцах много витаминов: D — для крепких костей и иммунитета, группы B — для энергии и здоровья нервной системы, А — для зрения и здоровья кожи. Полезные жиры. Яичный желток содержит полезные жиры, важные для работы мозга, сердца и поддержания гормонального баланса. Холин для мозга. Яйца — один из лучших источников холина, который улучшает память и поддерживает нервную систему. Насыщение и контроль аппетита. Благодаря высокому содержанию белка и жиров, яичница надолго дает чувство сытости.

Яичница легко готовится и хорошо сочетается с овощами, зеленью, цельнозерновым хлебом или авокадо. Чтобы сделать ее максимально полезной, готовьте с минимальным количеством масла или используйте антипригарную сковороду и добавляйте больше овощей. Не бойтесь желтков — они содержат большую часть полезных веществ.