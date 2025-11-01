Диетолог Ковалева посоветовала есть рыбу жирных сортов и творог для восполнения нехватки витамина D осенью

Осень часто сопровождается чувством хронической усталости и снижением иммунитета. Диетолог Наталья Ковалева рассказала сайту Здоровье Mail , что добавить в ежедневный рацион, чтобы поддержать организм в этот сложный период.

Специалист рекомендовала включать в меню продукты, содержащие большое количество витаминов. Так, для укрепления иммунной системы осенью важен витамин D, который мы получаем главным образом благодаря солнцу. Его недостаток легко восполнить употребляя рыбу жирных сортов, творог, сыр и куриные желтки.

Чтобы поднять настроение и обеспечить защиту от вирусов, организму нужен витамин C. Налегайте на апельсины, лимоны, яблоки, капусту и зеленые листовые овощи.

Хорошее функционирование нервной системы обеспечивают витамины группы B. Добавляйте в рацион блюда из курицы, индейки, яиц, авокадо и зерновые каши. Нормализовать работу органов зрения и улучшить иммунитет помогут продукты, насыщенные витамином A. Ешьте больше моркови, болгарского перца, зелени и тыкву, подчеркнула диетолог.

«Правильное питание — залог энергичности и здоровья, особенно осенью, когда солнце редко радует своим присутствием», — отметила Ковалева.

Эксперт напомнила, что помимо полезных продуктов важна физическая активность, полноценный сон и общение с близкими людьми.