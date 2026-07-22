Диетолог Кострова предупредила, что дуриан нельзя сочетать с алкоголем

Диетолог, нутрициолог Виктория Кострова предупредила, что дуриан несовместим с алкоголем и может вызвать интоксикацию. Она также призвала осторожно есть экзотические фрукты в странах Юго-Восточной Азии, сообщает « Свободная пресса ».

По словам Костровой, спелые манго, папайя, личи и рамбутан содержат очень много сахаров. Отдельно специалист выделила дуриан. Кострова сообщила, что этот плод категорически несовместим с алкоголем, так как блокирует ферменты печени и может вызвать интоксикацию.

Диетолог посоветовала тщательно промывать экзотические фрукты бутилированной водой и очищать их от кожуры самостоятельно. Уже очищенные фрукты покупать не стоит, потому что это базовая защита от кишечных инфекций и паразитозов.