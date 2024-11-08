Диетолог Королева: в зимний период картофель достаточно есть два раза в неделю

Диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о нюансах употребления картофеля. Самыми полезными, например, считаются молодые корнеплоды, так как они содержат небольшое количество крахмала, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, в зимний период картошку достаточно есть два раза в неделю. Соответствующие блюда станут хорошим источником полезных веществ.

«Картофель можно отварить в мундире, а можно без шкурки. Его стоит использовать в качестве гарнира в сочетании с овощами и зеленью, но желательно без мяса, птицы или рыбы», — отметила врач.

Она также сообщила, что овощ помогает поддерживать чувство сытости примерно три часа. Продукт можно использовать как основу меню для разгрузочного дня.