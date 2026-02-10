Диетолог Королева связала чрезмерное потребление соли с риском ожирения

По словам эксперта, избыток натрия повышает артериальное давление, что может привести к повреждению тонких сосудов головного мозга и нарушению его питания. Кроме того, может начаться цепочка воспалительных процессов.

Врач также отметила, что нарушение водно-солевого баланса влияет на все системы организма. Чрезмерное количество соли может стать причиной набора лишнего веса, так как приправа задерживает воду в организме, добавили «Известия».