Диетолог Королева сообщила, что детям необходимо регулярно есть рыбу

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с радио Sputnik рассказала, что детям необходимо регулярно давать есть рыбу, чтобы их организм развивался правильно.

«Когнитивная функция развития мозга очень важна, поэтому продукты, в том числе и рыба, должны быть в рационе растущего организма. Насыщать рыбой свое чадо нужно в сочетании с овощами и зеленью», — пояснила диетолог.

Она также добавила, что для получения ребенком всех полезных веществ можно готовить рыбные котлеты или другие блюда из рыбы. Если ребенок не любит рыбу, стоит предложить ему рыбий жир.

Диетолог подчеркивает важность личного примера родителей. Если родители сами не едят рыбу, то ребенок не научится использовать такой продукт в рационе.