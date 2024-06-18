Диетолог Королева рассказала, что постоянная жажда может указывать на эндокринологические проблемы

Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, о каких проблемах в организме может сообщать постоянная жажда.

Как пояснила эксперт, вода должна регулярно поступать в наш организм, поддерживая активность внутренних процессов и состояние тела — кожи, волос, тканей, мышечной массы. Недостаток воды в организме может привести к слабости и падению работоспособности.

«Полидипсия, или постоянная жажда, как раз сопровождает манифестацию проблем метаболического характера», — добавила Королева.

Однако существует и другая проблема, когда человек испытывает постоянную жажду. Потребность употреблять слишком много воды может быть связана как с эндокринологическими проблемами, так и с сахарным диабетом второго типа, предупредила врач. Иногда патология почек сопровождается повышенной жаждой и потерей большого количества жидкости.