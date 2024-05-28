Диетолог Королева рассказала, что далеко не каждая капсула с рыбьим жиром идет на пользу здоровью

Далеко не каждая капсула с рыбьим жиром идет на пользу здоровью человека. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Медик пояснила, что польза рыбьего жира зависит от коэффициента TOTOX, то есть степени окисления жирных кислот. Пользу представляет именно рыбий жир с низким показателем TOTOX.

«Надо интересоваться источником сырья для такого продукта, будь то лососевые, анчоусы, макрель или сардины, узнавать регион их вылова», — сказала диетолог.

Чтобы проверить, полезен рыбий жир или нет, достаточно разрезать капсулу — если появился едкий запах рыбы, то продукт использовать нельзя, добавила Королева.