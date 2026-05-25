Диетолог Королева рассказала, что арбузы укрепляют мужское здоровье

Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» сообщила о неочевидной пользе арбузов для здоровья мужчин. Она подчеркнула, что арбузы содержат ликопин, который поддерживает работу репродуктивной системы мужчин.

По словам Королевой, арбузы богаты антиоксидантами и витаминами. Ликопин способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и тромбоза. Кроме того, в арбузах содержатся витамины группы B и C, которые важны для сбалансированного рациона.

Врач также дала совет по выбору спелого арбуза: у хорошего плода земляное пятно должно быть светло-коричневого цвета, а хвостик — немного подсохшим. Это признаки того, что арбуз созрел и является натуральным продуктом, написал NEWS.ru.

Однако Королева отметила, что арбузы противопоказаны при мочекаменной болезни, так как могут спровоцировать опасные состояния.