Диетолог Королева призвала пить воду с лимоном и имбирем в жаркую погоду

Сладкие газированные напитки не помогают утолить жажду в жаркую погоду — наоборот, после них хочется пить еще больше. Чтобы избежать обезвоживания и поддерживать нормальный уровень влаги в организме, лучше употреблять простую негазированную воду. Добавление лимона, мяты или имбиря может улучшить ее вкус и полезные свойства. В особенно жаркие дни соль помогает избежать потери минералов, рассказала Общественной Службе Новостей доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Эксперт объяснила, что в жару человек теряет больше жидкости, чем в прохладную погоду. Это происходит из-за повышенного потоотделения и испарения влаги при дыхании. В результате во рту и горле появляется сухость, что может нарушить процессы пищеварения и кровообращения.

«Повторное употребление напитков с сахаром только усиливает жажду», — отметила Королева. Она рекомендует пить воду небольшими порциями в течение дня, чтобы поддерживать водный баланс. Напитки с мятой, имбирем или лимоном не только лучше утоляют жажду, но и поддерживают пищеварение.

Для предотвращения обезвоживания в воду можно добавлять соль, особенно в жарких странах. Например, в Узбекистане популярен горячий соленый чай, который хорошо утоляет жажду и восполняет потерю солей.

Также в течение дня не рекомендуется употреблять высокобелковую пищу, так как ее переваривание требует большего количества желудочного сока. Вместо этого лучше есть свежие овощи и фрукты. Если аппетита нет, можно обратить внимание на холодные супы, такие как окрошка.